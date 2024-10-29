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Crime bárbaro

Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar mulher a pauladas em Colatina

Eunice Fernandes da Silva Justino foi morta pelo namorado da sobrinha no bairro Vicente Soella, na manhã do dia 8 de março de 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 18:17

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 18:17

Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina
Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina Crédito: Redes sociais
A Justiça do ES condenou a 26 anos e três meses de prisão Luan da Silva Eva, acusado de matar a pauladas Eunice Fernandes da Silva Justino. O crime ocorreu no bairro Vicente Soella, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, na manhã do dia 8 de março de 2023. Durante a sessão, realizada nesta terça-feira (29) na Comarca do município, o júri também decidiu que o réu deverá cumprir a pena em regime fechado. 
Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta na época do crime, Luan era namorado de uma sobrinha de Eunice. Ele teria tido uma discussão com Eunice, à época com 65 anos, após ela se recusar a deixar ele e a sobrinha usarem drogas no quintal da casa dela.
Eunice expulsou os dois do local. No entanto, de acordo com o relato de testemunhas para a Polícia Militar, eles retornaram e tentaram entrar novamente na residência. Luan empurrou a vítima, que caiu no chão, e pegou um pedaço de madeira para se defender. O homem tomou a madeira e usou para golpear a mulher com duas pauladas na cabeça e uma na região do tórax.
O pedaço de madeira usado pelo suspeito para matar Eunice Fernandes da Silva Justino foi recolhido pela polícia
O pedaço de madeira usado pelo suspeito para matar Eunice Fernandes da Silva Justino foi recolhido pela polícia Crédito: Thaynara Lebarchi
O casal fugiu do local em direção ao bairro Ayrton Senna, porém foram localizados no bairro Carlos Germano Nauman, em frente a uma oficina, caminhando pela Rodovia Gether Lopes de Farias.
Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar mulher a pauladas em Colatina
Segundo a PM, o indivíduo foi abordado e confirmou o que foi dito pelas testemunhas, confessando o crime.
Por nota, a defesa de Luan da Silva Eva, feita pelos advogados Eliézer Del Piero Bof e Wilen de Barros, informou que vai recorrer da sentença. "A tese defensiva foi de que o Luan, por ter um retardo mental, é relativamente incapaz de entender a ilicitude do ato cometido. Diante a incapacidade relativa, ele faz jus a uma redução da pena", afirmou a defesa. 

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