Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina Crédito: Redes sociais

Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta na época do crime, Luan era namorado de uma sobrinha de Eunice. Ele teria tido uma discussão com Eunice, à época com 65 anos, após ela se recusar a deixar ele e a sobrinha usarem drogas no quintal da casa dela.

Eunice expulsou os dois do local. No entanto, de acordo com o relato de testemunhas para a Polícia Militar, eles retornaram e tentaram entrar novamente na residência. Luan empurrou a vítima, que caiu no chão, e pegou um pedaço de madeira para se defender. O homem tomou a madeira e usou para golpear a mulher com duas pauladas na cabeça e uma na região do tórax.

O pedaço de madeira usado pelo suspeito para matar Eunice Fernandes da Silva Justino foi recolhido pela polícia Crédito: Thaynara Lebarchi

O casal fugiu do local em direção ao bairro Ayrton Senna, porém foram localizados no bairro Carlos Germano Nauman, em frente a uma oficina, caminhando pela Rodovia Gether Lopes de Farias.

Your browser does not support the audio element. Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar mulher a pauladas em Colatina

Segundo a PM, o indivíduo foi abordado e confirmou o que foi dito pelas testemunhas, confessando o crime.