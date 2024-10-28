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Tragédia

Criança morre afogada após entrar em mar revolto com irmã em Marataízes

Ryann Camargo Medeiros, de oito anos, estava com a irmã, de 12, que sobreviveu; vítimas foram socorridas e levadas para UPA de Marataízes, onde menino teve morte constatada
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 out 2024 às 18:46

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 18:46

Socorristas tentaram reanimar Ryann Camargo Medeiros, de 8 anos, que não resistiu
Socorristas tentaram reanimar Ryann Camargo Medeiros, de 8 anos, que não resistiu Crédito: Leitor / Redes sociais / Montagem A Gazeta
Um menino de 8 anos, identificado como Ryann Camargo Medeiros, morreu afogado na manhã desta segunda-feira (28) na Praia de Cidade Nova, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ele e a irmã, de 12 anos, que quase se afogou, foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde a morte da criança foi confirmada. Já a adolescente recebeu atendimento e foi liberada. A prefeitura informou que o mar estava agitado no momento do ocorrido.
Para a TV Gazeta, o coordenador da escala e responsável pela equipe de guardas-vidas de Marataízes, Genival dos Santos, informou que o guarda-vida mais próximo do local do afogamento das crianças estava a cerca de 500 metros, devido à contenção do número de profissionais pela prefeitura. Antes, havia um posto de guarda-vidas exatamente no local da tragédia desta segunda-feira.
Capturas de tela mostram aglomeração ao redor de vítimas e socorristas levando uma das vítima para ambulância
Capturas de tela mostram aglomeração ao redor de vítimas e socorristas levando uma das vítima para ambulância Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
Genival relatou que três bombeiros e três guardas-vidas participaram do resgate. Um policial fora de serviço avisou os bombeiros, cujo Posto Avançado fica a cerca de 1,5 km do local, que acionaram a equipe de guarda-vidas. Ao chegarem, os socorristas conseguiram retirar a menina com vida, mas o garoto estava em estado mais grave, chegou a receber manobras de reanimação e teve o óbito confirmado na UPA.
Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado para atender uma ocorrência de afogamento, por volta das 11h desta segunda-feira (28), na Praia da Cruz, em Marataízes. “Os militares chegaram ao local e constataram que duas crianças estavam se afogando. Uma menina, de 12 anos, foi resgatada com vida mais próxima à margem, sendo retirada da água consciente e levada para a ambulância. Já o menino, de 8 anos, foi localizado a cerca de 40 metros da margem, sendo retirado da água inconsciente. O trabalho de reanimação foi realizado, na ambulância, até a UPA”, comunicou a corporação.
Criança morre afogada após entrar em mar revolto com irmã em Marataízes
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde desta segunda-feira (28), às 15h57 para recolher um corpo de sexo masculino na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, localizado no bairro Barra de Itapemirim.
À perícia, o hospital informou que a causa da morte da criança foi por afogamento. O corpo da vítima, um menino de 8 anos, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por nota, a Prefeitura de Marataízes informou os irmãos entraram na água em condições de mar revolto. Segundo a administração municipal, 'havia guarda-vidas próximos, mas não no local onde ocorreu o incidente’. A gestão municipal afirmou que os primeiros procedimentos foram realizados com o Corpo de Bombeiros e os guarda-vidas, e que as vítimas foram encaminhadas à UPA, onde, infelizmente, uma criança faleceu e a outra está fora de perigo.
Sobre a afirmação do chefe dos guarda-vidas sobre supostos cortes no efetivo em postos importantes das praias de Marataízes, a assessoria da prefeitura informou que, devido ao ponto facultativo nas repartições públicas nesta segunda-feira (28), não foi possível obter a informação com o setor responsável.

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