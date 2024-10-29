Foragido por crimes cometidos em 1991 é preso em Venda Nova do Imigrante

Antonio Xavier da Cruz, de 55 anos, foi preso na manhã da última quarta-feira (23), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Antonio Xavier da Cruz, de 55 anos, que estava com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e latrocínio, foi preso na manhã da última quarta-feira (23), no bairro Viçosinha, em Venda Nova do Imigrante , na região Serrana do Espírito Santo. Ele estava foragido desde 1991 e é suspeito de usar uma machadinha para atacar as vítimas.

A Polícia Civil informou que os crimes foram cometidos na cidade de Ibitirama, quando ele ainda era adolescente, e no município de Alegre, em 1991. O homem também é suspeito de um homicídio recente, ocorrido em 19 de outubro, no bairro Guanabara, em uma propriedade na zona rural do município de Muniz Freire.

A vítima, Mateus José de Souza, de 27 anos, foi morto a golpes de machado. A investigação está em andamento na Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire. O verdadeiro nome do suspeito e o esconderijo dele só foram descobertos após investigações do setor de inteligência, pois ele estava usando uma identidade falsa.