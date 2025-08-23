Home
Homem é chamado no portão de casa e acaba morto a tiros em Cariacica

O crime foi registrado na madrugada deste sábado (23), no bairro Castelo Branco; nenhum suspeito foi preso

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:55

Imagens do homem assassinato a tiros em Cariacica
Stevel Ferreira Valente foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Redes sociais

O repositor Stevel Ferreira Valente, de 27 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua em Castelo Branco, Cariacica, na madrugada deste sábado (23). Ele estava em casa, quando, por volta de 4h30, foi chamado para ir ao portão do imóvel — o que sugere para a polícia que ele pode ter sido atraído por uma pessoa conhecida. 

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com familiares, que estão desolados. Uma tia, que preferiu não se identificar, disse que o jovem era praticamente como um filho para ela, uma pessoa boa e que não consegue imaginar por que seria alvo de um criminoso. A irmã de Stevel lembra que ele já tinha se envolvido com drogas no passado, mas que estava afastado havia muito tempo. Agora, se dedicava ao trabalho e a cuidar dos filhos.

Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido.  Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser repassada pela Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.

