Homem é baleado nas costas após assalto em Marataízes

Antes de fugirem, um dos assaltantes, que estava armado, atirou e atingiu as costas do motorista

Publicado em 7 de julho de 2019 às 19:56 - Atualizado há 6 anos

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMM

Um casal teve o carro levado por bandidos na manhã deste domingo (07) em

, Litoral Sul do Estado. Antes de fugirem, um dos assaltantes, que estava armado, atirou e atingiu as costas do motorista.

Segundo a Polícia Militar, o casal deu carona a três homens no centro. Nas proximidades de um posto na Avenida Atlântica, o motorista parou para ir ao banheiro. Um dos homens anunciou o assalto e levou o carro da vítima - um Fiat Palio.

Um dos bandidos teria atirado várias vezes contra o homem e um dos tiros atingiu as costas da vítima, que foi encaminhado apor uma ambulância municipal ao Hospital Evangélico, em Itapemirim. O veículo e os suspeitos não foram localizados pela Polícia Militar até o momento.

