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Cidade da Barra

Homem é baleado na casa em que sogra foi assassinada em Vila Velha

Suspeitos teriam atirado de sacada da casa vizinha; o homem ferido é namorado da filha da mulher que foi morta anteriormente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2024 às 09:43

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 09:43

Saúde
UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, para onde baleado foi levado Crédito: Adessandro Reis/PMVV
Um homem de 36 anos levou três tiros – um no braço, um no quadril e um na nádega – ao chegar em uma casa, no bairro Cidade de Barra, em Vila Velha, na noite de sábado (20). Segundo relato feito à polícia, os suspeitos teriam atirado da sacada da residência vizinha. Na mesma casa, no dia 9 de janeiro, a sogra do homem foi morta a tiro por criminosos que passaram de carro.
O homem baleado foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e depois foi encaminhado para um hospital, cujo nome não foi informado. Ele é namorado da filha da mulher que foi morta na mesma casa há menos de duas semanas. 
A namorada, que não se identificou, estava no local no momento dos tiros e diz acreditar que os disparos foram feitos porque os criminosos acreditam que o casal tenha algum envolvimento com o tráfico, o que ela nega. 
A namorada do homem baleado informou ele passa bem, pois os tiros não atingiram nenhum local grave. E afirma também que depois do ocorrido vão deixar o bairro.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe prosseguiu até o UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, na noite de sábado (20) após receber informações de que havia ocorrido disparos de arma de fogo em Cidade da Barra, sendo um homem alvejado e socorrido para a unidade.
"No local, os militares constataram o fato. De acordo com informações colhidas na UPA, o crime teria sido cometido por indivíduos que estariam na sacada de uma residência. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato", informa.
Já a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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