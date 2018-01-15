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Quantidade de cães

Homem é baleado na cabeça após discutir com vizinho em Vila Velha

A discussão aconteceu por conta da grande quantidade de cachorros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 21:18

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 21:18

Giroflex Crédito: Divulgação
Um homem de 36 anos foi baleado na cabeça, por volta das 21h deste sábado (13), na porta da casa onde mora, no bairro Interlagos, em Vila Velha.
Segundo informações de familiares, a vítima estaria sentada na calçada no momento em que levou o disparo.
O motivo do tiro seria uma suposta discussão com um vizinho, por conta de uma grande quantidade de cachorros que estariam abrigados na casa dele.
O suspeito teria pego uma espingarda e atirado contra a vítima, o atingindo na cabeça. Após a acusação da família, a Polícia Militar foi até o local e conduziu o morador até a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O vizinho negou ser o atirador e disse que os disparos vieram de outra pessoa. Ele foi liberado após o delegado de plantão não constatar nada que o incriminasse.
A vítima foi levada para um hospital em Vila Velha e permanece internado, segundo a família, em estado grave.

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