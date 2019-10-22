Vila Velha

Homem é baleado na barriga ao ser flagrado roubando celular em Vila Velha

O assalto aconteceu na frente de um posto de combustível no bairro Cocal, em Vila Velha

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 10:17 - Atualizado há 6 anos

Homem baleado usava uma arma falsa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 39 anos foi baleado na barriga ao ser flagrado assaltando uma mulher em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (21). Ele foi socorrido, passou por uma cirurgia e continua internado sob escolta policial. Assim que receber alta, vai prestar depoimento e será encaminhado ao presídio. O suspeito usou uma arma falsa para render a vítima, uma faxineira de 43 anos. O assalto aconteceu na frente de um posto de combustível no bairro Cocal. No momento do crime, uma agente da Guarda Municipal passava pelo local de carro.

"Ela [a vítima] falou que no momento passou o que ele estava pedindo e tomou um susto com a voz de comando da Guarda Municipal, que antes de efetuar o disparo tentou fazer ele largar a arma", disse o agente Tiago Vendramini. A agente parou o carro e deu voz de prisão ao homem, que não parou. Por isso, ela atirou quatro vezes contra o suspeito; um dos disparos atingiu a barriga dele.

"Pode ser alvejado porque ele começou a fuga. Como ela estava sozinha, fez o contato na Central de Operações Municipal e as viaturas chegaram ao local. As outras viaturas que estavam em ronda encontram ele escondido com o simulacro", completou Vendramini.

O suspeito foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo a guarda, no momento do assalto, o homem usava uma bicicleta. Ele já tem passagens pela polícia por roubo e furto. O celular da faxineira foi recuperado, minutos depois do assalto. A arma falsa parece com uma pistola, o que até confundiu os agentes.

Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

