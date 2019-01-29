Homem é baleado enquanto pilotava moto na BR 101 na Serra

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado no braço, na tarde desta terça-feira (29), na altura do bairro Central Carapina, na Serra.
A vítima estava em uma moto, com placa de Guarapari, quando foi atingido. Ao ser baleado, ele seguiu para uma loja de venda de veículos na região para pedir socorro. Uma médica, que é cliente do estabelecimento, e o gerente, prestaram atendimento ao homem.
A médica realizou os primeiros socorros e acionou o Samu. A vítima foi levada ao Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informação sobre o que teria motivado o crime.
As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.