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Crime

Homem é baleado enquanto pilotava moto na BR 101 na Serra

Após ser atingido pelo tiros, o homem procurou ajuda numa loja de veículos, onde estava uma cliente que era médica e prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu

Publicado em 

29 jan 2019 às 18:20

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 18:20

A vítima estava em uma moto quando foi surpreendida pelo criminoso Crédito: Glacieri Carraretto
Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado no braço, na tarde desta terça-feira (29), na altura do bairro Central Carapina, na Serra
A vítima estava em uma moto, com placa de Guarapari, quando foi atingido. Ao ser baleado, ele seguiu para uma loja de venda de veículos na região para pedir socorro. Uma médica, que é cliente do estabelecimento, e o gerente, prestaram atendimento ao homem.
> Leia mais matérias de Polícia
A médica realizou os primeiros socorros e acionou o Samu. A vítima foi levada ao Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informação sobre o que teria motivado o crime. 
As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.
> Único tiro matou idosa e feriu três na Serra

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