Homem é baleado em tiroteio em Vila Velha

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 19:08
- Atualizado há 6 anos
Um tiroteio assustou moradores e deixou um pessoa baleada em São Torquato, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (05). Os autores dos disparos fugiram e não foram encontrados pela polícia.
Moradores relataram ter escutado vários tiros e barulho de bombas no início da tarde. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foram acionadas e confirmaram o tiroteio.
Ao fazer buscas no bairro, a Polícia Militar encontrou um homem baleado dentro de uma casa. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
De acordo com a polícia, os suspeitos de iniciarem o tiroteio fugiram em direção a uma mata. O helicóptero da PM, Harpia, foi utilizado nas buscas mas ninguém foi preso.
