Homem é baleado em tiroteio em Vila Velha

Autores dos disparos fugiram para uma mata. Helicóptero da Polícia Militar fez buscas na região na tarde desta segunda-feira (05)

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 19:08

 - Atualizado há 6 anos

Um tiroteio assustou moradores e deixou um pessoa baleada em São Torquato, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (05). Os autores dos disparos fugiram e não foram encontrados pela polícia.

Moradores relataram ter escutado vários tiros e barulho de bombas no início da tarde. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foram acionadas e confirmaram o tiroteio.

> Após tiroteio, esquadrão antibombas verifica artefato em Vila Velha

Ao fazer buscas no bairro, a Polícia Militar encontrou um homem baleado dentro de uma casa. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. 

De acordo com a polícia, os suspeitos de iniciarem o tiroteio fugiram em direção a uma mata. O helicóptero da PM, Harpia, foi utilizado nas buscas mas ninguém foi preso. 

> Tiroteio no Morro da Boa Vista assusta moradores durante a madrugada

