Homem é baleado em tiroteio em Vila Velha

Companhia de Missões Especiais e Força Tática da Polícia Militar foram acionados após tiroteio em São Torquato Crédito: Kaique Dias

Um tiroteio assustou moradores e deixou um pessoa baleada em São Torquato, Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (05). Os autores dos disparos fugiram e não foram encontrados pela polícia.

Moradores relataram ter escutado vários tiros e barulho de bombas no início da tarde. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foram acionadas e confirmaram o tiroteio.

Ao fazer buscas no bairro, a Polícia Militar encontrou um homem baleado dentro de uma casa. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Companhia de Missões Especiais e Força Tática da Polícia Militar foram acionados após tiroteio em São Torquato Crédito: Kaique Dias