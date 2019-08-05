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Homem é baleado em tiroteio em Vila Velha

Autores dos disparos fugiram para uma mata. Helicóptero da Polícia Militar fez buscas na região na tarde desta segunda-feira (05)

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 19:08

Publicado em 

05 ago 2019 às 19:08
Companhia de Missões Especiais e Força Tática da Polícia Militar foram acionados após tiroteio em São Torquato Crédito: Kaique Dias
Um tiroteio assustou moradores e deixou um pessoa baleada em São Torquato, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (05). Os autores dos disparos fugiram e não foram encontrados pela polícia.
Moradores relataram ter escutado vários tiros e barulho de bombas no início da tarde. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foram acionadas e confirmaram o tiroteio.
> Após tiroteio, esquadrão antibombas verifica artefato em Vila Velha
Ao fazer buscas no bairro, a Polícia Militar encontrou um homem baleado dentro de uma casa. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. 
Companhia de Missões Especiais e Força Tática da Polícia Militar foram acionados após tiroteio em São Torquato Crédito: Kaique Dias
De acordo com a polícia, os suspeitos de iniciarem o tiroteio fugiram em direção a uma mata. O helicóptero da PM, Harpia, foi utilizado nas buscas mas ninguém foi preso. 
> Tiroteio no Morro da Boa Vista assusta moradores durante a madrugada

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