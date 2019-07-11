Cachoeiro

Homem é baleado em condomínio ao tentar fazer as pazes com o atirador no ES

Vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro

Publicado em 11 de julho de 2019 às 13:56 - Atualizado há 6 anos

O Residencial Otílio Roncetti, onde ocorreu a confusão, tem 1.248 unidades habitacionais e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação PMCI

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (10) dentro de um condomínio residencial no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

A vítima, um homem de 33 anos, foi atingida por dois disparos. À polícia disse que o acusado seria um cadeirante e que foi até ele para fazer as pazes, porque tinha um atrito entre eles.

Segundo informação de populares, a motivação seria vingança. A polícia informou que o acusado fugiu do local e que os dois moram no mesmo condomínio, Otílio Roncetti. Alguns moradores ouviram barulho dos disparos, mas não viram como aconteceu a ação.

O homem permanece internado na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, e o acusado não foi localizado. O Residencial Otílio Roncetti tem 1.248 unidades habitacionais e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida.

Homem é baleado em condomínio ao tentar fazer as pazes com o atirador no ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta