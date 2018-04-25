Homem é baleado e morre dentro de loja no Centro de Vitória

Tiros, pânico e um assassinato. Esse foi o cenário em uma das regiões mais movimentadas no Centro de Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (25), por volta das 12h.

Um homem, identificado como Walter de Oliveira, 46 anos, estava parado em um ponto de ônibus, na porta de uma loja, quando foi surpreendido pelo atirador.

O assassino chegou a pé, armado com um revólver, e descarregou a arma na vítima. Segundo testemunhas, seis disparos foram efetuados.

Walter ainda tentou se livrar do criminoso, correndo para dentro de uma loja de bijuterias. Mas como já havia sido atingido, acabou caindo no local, momento em que o bandido terminou a execução.

Naquele horário o ponto de ônibus estava lotado, principalmente com alunos de uma escola pública da região, que saíam da aula.

Após assassinar Walter, o criminoso fugiu em direção ao Palácio Anchieta. Um comerciante de 60 anos contou que atravessava a rua quando ouviu os disparos.

Eu vi quando o atirador chegou e começou a disparar contra esse rapaz. O ponto de ônibus estava lotado. Foi muita sorte mais ninguém ter sido atingido. Ele descarregou a arma, afirmou.

Uma ambulância do Samu foi acionada por populares, assim como a Polícia Militar. Inicialmente a informação era que os dois, vítima e bandido, discutiram dentro de um ônibus, antes do crime. Mas todas as testemunhas ouvidas pela reportagem negaram essa versão. O dono da loja afirmou que o local possui câmeras, mas que não filmaram a ação do criminoso.

Os socorristas tentaram realizar o atendimento de Walter, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) estiveram no local, assim como a perícia da Polícia Civil.

Os policiais ainda não sabem dizer uma possível motivação para o crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

Um rapaz que passava pelo local e parou para perguntar do que se tratava a situação, acabou descobrindo que a vítima era o irmão dele.