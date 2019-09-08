Confronto

Homem é baleado durante confronto com a PM em Barra de São Francisco

A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e morreu

Um homem morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (8), no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado.

Após ser baleada, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Procurada, a Polícia Militar não deu muitos detalhes sobre como tudo aconteceu. No entanto, ressaltou que todas as ocorrências com disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança são apuradas pela Corregedoria da PM.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco e outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ligar para o Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.





