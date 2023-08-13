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Criminalidade

Homem é baleado durante assalto na Leste Oeste, em Cariacica

Vítima ficou caída, mas conseguiu pedir socorro e foi vista por policiais que faziam patrulhamento na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 11:14

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 11:14

Um jovem de 23 anos foi encontrado ferido com tiros pelo corpo na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica, na madrugada deste domingo (13). Uma equipe de policiais militares fazia patrulhamento na região, na altura de Vila Isabel, quando ouviu o pedido de socorro. 
O rapaz estava caído em uma calçada e contou aos policiais que foi abordado por dois suspeitos em um motocicleta, e que roubaram a carteira e o celular dele. Antes da fuga, o homem que estava na garupa da moto atirou contra a vítima, que foi atingida na região da barriga, braço e tórax. 
Os policiais acionaram o Samu/192 e o jovem recebeu os primeiros cuidados e depois foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Ninguém foi detido até a publicação.

Ajude a polícia

Se você tem qualquer informação que auxilie a investigação policial, ligue para o Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Se preferir, pode fazer a denúncia pela internet, no canal específico da polícia para receber este tipo de colaboração.

Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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