Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após desentendimentos

Homem é baleado dentro de revendedora de veículos em Guarapari

De acordo com testemunhas, o suspeito de realizar os disparos seria o dono do estabelecimento, que fugiu em um veículo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 16:10

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

01 fev 2024 às 16:10
O homem foi baleado dentro da revendedora de veículos localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari
O homem foi baleado dentro da revendedora de veículos localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem foi baleado dentro de uma revendedora de veículos localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com testemunhas, o suspeito de realizar os disparos é o dono do estabelecimento, que fugiu em um veículo. 
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, uma pessoa estava caída no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e a vítima foi encaminhada, consciente, para uma unidade de pronto atendimento do município.
Em conversa com os militares, uma funcionária do estabelecimento contou que alguns indivíduos chegaram em um carro. Nesse momento, o dono da loja pediu para que ela ligasse para a polícia, uma vez que já havia um desentendimento entre as partes. Logo após isso, ela ouviu os disparos. 
A PM explicou ainda que, no local, além do baleado, estavam também dois homens, que informaram aos militares que iriam cobrar alguns documentos de veículos do proprietário da revendedora.
No meio da discussão, o homem teria puxado a arma e atirado. Após o fato, todos correram. A funcionária confirmou que o dono da revendedora era cobrado. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também

Homem é baleado na cabeça em assalto em frente ao Terminal Campo Grande

Homem morre após ser baleado ao voltar da academia em Cariacica

Irmãos são baleados em açougue e suspeitos trocam tiros com a polícia em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados