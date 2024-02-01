Homem é baleado dentro de revendedora de veículos em Guarapari

O homem foi baleado dentro da revendedora de veículos localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem foi baleado dentro de uma revendedora de veículos localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari , na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com testemunhas, o suspeito de realizar os disparos é o dono do estabelecimento, que fugiu em um veículo.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, uma pessoa estava caída no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e a vítima foi encaminhada, consciente, para uma unidade de pronto atendimento do município.

Em conversa com os militares, uma funcionária do estabelecimento contou que alguns indivíduos chegaram em um carro. Nesse momento, o dono da loja pediu para que ela ligasse para a polícia, uma vez que já havia um desentendimento entre as partes. Logo após isso, ela ouviu os disparos.

A PM explicou ainda que, no local, além do baleado, estavam também dois homens, que informaram aos militares que iriam cobrar alguns documentos de veículos do proprietário da revendedora.