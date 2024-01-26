Irmãos são baleados em açougue e suspeitos trocam tiros com a polícia em Cariacica

Dois irmãos, de 25 e 35 anos, foram baleados quando compravam carnes em um açougue no bairro Bela Aurora, em Cariacica . Um deles foi atingido no rosto, e outro na perna, por criminosos que chegaram em um Ford Del Rey. Um deles desceu do veículo, entrou no estabelecimento e abriu fogo em direção à dupla. A dupla tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (25). Os suspeitos de cometerem o crime são dois homens, de 23 e 60 anos, segundo a Polícia Militar.

Em imagens gravadas pela câmera de videomonitoramento (veja acima) da loja é possível ver que um dos alvos pula a grade de uma das portas metálicas para escapar após os primeiros disparos.

Durante o patrulhamento na região, militares se depararam com os suspeitos no momento em fuga. De acordo com a PM, eles abriram fogo em direção aos policiais e houve troca de tiros.