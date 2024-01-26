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No meio da tarde

Irmãos são baleados em açougue e suspeitos trocam tiros com a polícia em Cariacica

A tentativa de homicídio ocorreu nesta quinta-feira (25) no bairro Bela Aurora; na fuga, a dupla disparou contra a PM, mas acabou presa pela PM
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 jan 2024 às 21:16

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 21:16

Dois irmãos, de 25 e 35 anos, foram baleados quando compravam carnes em um açougue no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Um deles foi atingido no rosto, e outro na perna, por criminosos que chegaram em um Ford Del Rey. Um deles desceu do veículo, entrou no estabelecimento e abriu fogo em direção à dupla. A dupla tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (25). Os suspeitos de cometerem o crime são dois homens, de 23 e 60 anos, segundo a Polícia Militar.
Em imagens gravadas pela câmera de videomonitoramento (veja acima) da loja é possível ver que um dos alvos pula a grade de uma das portas metálicas para escapar após os primeiros disparos. 

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Durante o patrulhamento na região, militares se depararam com os suspeitos no momento em fuga. De acordo com a PM, eles abriram fogo em direção aos policiais e houve troca de tiros.
Um deles chegou a pular do carro e tentou se esconder em um valão, porém, os dois foram detidos com a arma usada para disparar contra os irmãos. Eles foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional, de acordo com a corporação. Já as vítimas foram socorridas ao Pronto Atendimento de Cobilândia e Alto Lage.

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