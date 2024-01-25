Homem é baleado na perna durante ataque a tiros em Vila Velha

Um homem, de 30 anos, foi baleado na perna durante um ataque a tiros na tarde desta quinta-feira (25), em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Segundo testemunhas, criminosos em um carro e uma moto passaram e dispararam contra outro homem que correu para o meio de outras pessoas.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao Pronto Atendimento (PA) de Riviera da Barra, no mesmo município, para onde a vítima foi socorrida. O homem relatou que o alvo dos disparos estaria próximo a ele e acabou fugindo no momento dos tiros.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer pessoa que tenha mais informações sobre o caso, pode compartilhar de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Segundo a PC, essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações