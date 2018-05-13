Um homem, de 33 anos, foi baleado com cinco tiros na frente de um bar, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Os tiros partiram de uma pistola calibre .45, de uso restrito da Polícia Federal e do Exército. O episódio aconteceu por volta das 17 horas deste sábado (12) e ainda não se sabe o que motivou o crime.
Homem é baleado com arma de uso restrito na Serra
O homem estava parado dentro do carro, uma caminhonete Ford Ranger de cor cinza, e mexia no banco de trás do veículo, quando dois homens chegaram de moto e atiraram pelo menos cinco vezes. Os tiros atingiram ombro, rosto e tórax da vítima.
"Primeira vez que ele apareceu aqui. Ele parou o carro e aconteceu isso, não cheguei a ver como foi. Ele tinha acabado de chegar, só tinha dois rapazes no bar na hora. Foram os rapazes que chamaram a polícia. Lá de dentro escutei cinco tiros. Muito triste", contou Sebastião Gonçalves Ferreira, 69 anos, dono do bar.
O homem baleado foi socorrido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, e segue internado em estado grave no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI).
Com informações de Raquel Lopes