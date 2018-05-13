Hospital Jayme dos Santos Neves vai ficar sem 15 médicos que trabalhavam em Utin Crédito: Ricardo Vervloet

Um homem, de 33 anos, foi baleado com cinco tiros na frente de um bar, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Os tiros partiram de uma pistola calibre .45, de uso restrito da Polícia Federal e do Exército. O episódio aconteceu por volta das 17 horas deste sábado (12) e ainda não se sabe o que motivou o crime.

Your browser does not support the audio element. Homem é baleado com arma de uso restrito na Serra

O homem estava parado dentro do carro, uma caminhonete Ford Ranger de cor cinza, e mexia no banco de trás do veículo, quando dois homens chegaram de moto e atiraram pelo menos cinco vezes. Os tiros atingiram ombro, rosto e tórax da vítima.

"Primeira vez que ele apareceu aqui. Ele parou o carro e aconteceu isso, não cheguei a ver como foi. Ele tinha acabado de chegar, só tinha dois rapazes no bar na hora. Foram os rapazes que chamaram a polícia. Lá de dentro escutei cinco tiros. Muito triste", contou Sebastião Gonçalves Ferreira, 69 anos, dono do bar.

O homem baleado foi socorrido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, e segue internado em estado grave no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI).