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Cobilândia

Homem é baleado após ter casa invadida em Vila Velha

A vítima foi atingida no abdômen e levada pelos familiares para um hospital em Vila Velha. A Polícia Civil ainda não tem outras informações sobre como os criminosos entraram na casa

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:01

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:01
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O caso é investigado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 51 anos foi baleado dentro de casa durante uma tentativa de assalto no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (01). O crime ocorreu por volta das 2h depois que a residência da vítima foi invadida por criminosos.
A vítima foi atingida no abdômen e levada pelos familiares para um hospital em Vila Velha. A Polícia Civil ainda não tem outras informações sobre como os criminosos entraram na casa. 
O homem ainda está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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