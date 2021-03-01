Homem é baleado após ter casa invadida em Vila Velha

Um homem de 51 anos foi baleado dentro de casa durante uma tentativa de assalto no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (01). O crime ocorreu por volta das 2h depois que a residência da vítima foi invadida por criminosos.
A vítima foi atingida no abdômen e levada pelos familiares para um hospital em Vila Velha. A Polícia Civil ainda não tem outras informações sobre como os criminosos entraram na casa.
O homem ainda está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta