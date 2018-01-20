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Violência

Homem é baleado após show em Itapemirim

O suspeito não foi identificado e fugiu do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 17:25

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 17:25

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, onde a vítima foi levada Crédito: Google Street View
Um homem de 33 anos ficou ferido após ser baleado durante uma confusão em Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul. A briga começou na praia após um show que aconteceu no local. O suspeito fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou por volta das 4h15, após o show da cantora Claudia Leitte. O nome da vítima não foi divulgado, mas ele contou que mora em Itapemirim e que teria discutido com o atirador, que não foi identificado.
A vitima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, no município. De acordo com a PM, o homem está bem e não corre risco de morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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