Homem é baleado após show em Itapemirim

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, onde a vítima foi levada Crédito: Google Street View

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser baleado durante uma confusão em Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul. A briga começou na praia após um show que aconteceu no local. O suspeito fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou por volta das 4h15, após o show da cantora Claudia Leitte. O nome da vítima não foi divulgado, mas ele contou que mora em Itapemirim e que teria discutido com o atirador, que não foi identificado.