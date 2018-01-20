Homem é baleado após show em Itapemirim

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser baleado durante uma confusão em Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul. A briga começou na praia após um show que aconteceu no local. O suspeito fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou por volta das 4h15, após o show da cantora Claudia Leitte. O nome da vítima não foi divulgado, mas ele contou que mora em Itapemirim e que teria discutido com o atirador, que não foi identificado.
A vitima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, no município. De acordo com a PM, o homem está bem e não corre risco de morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.