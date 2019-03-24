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Violência

Homem é atingido por quatro tiros em Carapebus, na Serra

A vítima foi atingida com um tiro de raspão na cabeça, dois na lombar e um na panturrilha esquerda

Publicado em 24 de Março de 2019 às 11:54

Publicado em 

24 mar 2019 às 11:54
Um homem, de 35 anos, foi atingido por quatro tiros na noite deste sábado (23). No momento do crime, a vítima estava acompanhada por uma jovem, 27 anos, na rua Lavras, balneário de Carapebus, na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, quatro suspeitos chegaram em um veículo e, quando o casal percebeu a presença dos criminosos, o homem acelerou com o carro na tentativa de fugir.
Já uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou para a equipe da TV Gazeta que o casal estava dentro do carro. O veículo estava estacionado em frente a um quiosque, em uma rua que não tem saída.
O homem relatou que os suspeitos saíram da praia e foram caminhando em direção ao casal. Na ocasião, as vítimas desceram do veículo e tentaram fugir indo cada um para um lado.
Segundo a testemunha, o primeiro alvo seria a mulher. Como ela não foi atingida, os criminosos se voltaram para o homem, que ficou ferido com um tiro de raspão na cabeça, dois na lombar e um na panturrilha esquerda.
Ele ainda tentou se esconder atrás de um veículo, um Ford Fiesta de cor cinza que ficou com o vidro traseiro completamente destruído, além da marca dos disparos nas laterais do carro.
A testemunha destacou ainda que quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão, mas conversou com os militares.
A polícia acredita em tentativa de latrocínio e o caso segue sob investigação.

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