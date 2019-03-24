Homem é atingido por quatro tiros em Carapebus, na Serra

Um homem, de 35 anos, foi atingido por quatro tiros na noite deste sábado (23). No momento do crime, a vítima estava acompanhada por uma jovem, 27 anos, na rua Lavras, balneário de Carapebus, na Serra.

De acordo com a Polícia Civil, quatro suspeitos chegaram em um veículo e, quando o casal percebeu a presença dos criminosos, o homem acelerou com o carro na tentativa de fugir.

Já uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou para a equipe da TV Gazeta que o casal estava dentro do carro. O veículo estava estacionado em frente a um quiosque, em uma rua que não tem saída.

O homem relatou que os suspeitos saíram da praia e foram caminhando em direção ao casal. Na ocasião, as vítimas desceram do veículo e tentaram fugir indo cada um para um lado.

Segundo a testemunha, o primeiro alvo seria a mulher. Como ela não foi atingida, os criminosos se voltaram para o homem, que ficou ferido com um tiro de raspão na cabeça, dois na lombar e um na panturrilha esquerda.

Ele ainda tentou se esconder atrás de um veículo, um Ford Fiesta de cor cinza que ficou com o vidro traseiro completamente destruído, além da marca dos disparos nas laterais do carro.

A testemunha destacou ainda que quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída no chão, mas conversou com os militares.