Homem é assassinado na frente de bar em Baixo Guandu

Crime foi registrado em Baixo Guandu Crédito: Divulgação

Um homem de 33 anos foi atingido por diversos tiros em frente a um bar no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu , região Noroeste do Estado. Gabriel Ferreira Martins foi socorrido com vida, mas morreu durante o atendimento médico no Pronto-Socorro da cidade.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que dois homens estacionaram uma moto na esquina do bar e se aproximaram da vítima com duas armas, provavelmente dois revólveres calibre 38. Os suspeitos dispararam várias vezes contra Gabriel, que caiu na calçada. Os acusados pegaram a moto e fugiram.

Segundo a PM, a vítima foi socorrida com vida por uma ambulância do município e levado ao Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. Os policiais realizaram buscas na cidade, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Baixo Guandu, mas até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia181 ou pelodisquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, ressalta a nota.

HOMICÍDIOS