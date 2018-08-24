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Crime

Homem é assassinado na frente de bar em Baixo Guandu

Gabriel Ferreira Martins, de 33 anos, foi atingido por diversos tiros. Dois suspeitos teriam cometido o crime, segundo testemunhas

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 15:13
Crime foi registrado em Baixo Guandu Crédito: Divulgação
Um homem de 33 anos foi atingido por diversos tiros em frente a um bar no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado. Gabriel Ferreira Martins foi socorrido com vida, mas morreu durante o atendimento médico no Pronto-Socorro da cidade.
Testemunhas disseram à Polícia Militar que dois homens estacionaram uma moto na esquina do bar e se aproximaram da vítima com duas armas, provavelmente dois revólveres calibre 38. Os suspeitos dispararam várias vezes contra Gabriel, que caiu na calçada. Os acusados pegaram a moto e fugiram.
Segundo a PM, a vítima foi socorrida com vida por uma ambulância do município e levado ao Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. Os policiais realizaram buscas na cidade, mas nenhum suspeito foi encontrado.
- Após mais de um ano sem homicídio, Baixo Guandu registra assassinato
- Briga entre idosos vira caso de polícia em Baixo Guandu
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Baixo Guandu, mas até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia181 ou pelodisquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, ressalta a nota.
HOMICÍDIOS
O município de Baixo Guando tinha ficado um ano e dois sem homicídios. O último assassinato havia acontecido no dia 11 de junho do ano passado. Porém, no último dia 10, o jovem Matheus Kevin Moreira Wutk, de 20 anos, foi morto em uma casa de shows que fica no bairro Operário.

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