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Vila Velha

Homem é assassinado em plena luz do dia em Itapoã

A vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Medane, de 24 anos, morador do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 15:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 15:00

Vítima é socorrida em Itapoã Crédito: Luiz Cláudio Vieira/Internauta
Um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (13) no bairro Itapoã, em Vila Velha, perto do condomínio Plano 100. De acordo com o que a Polícia Militar já apurou, a vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Medane, de 24 anos, morador do bairro.
Ele estava passando pela Rua Alexandre Martins com a namorada quando dois bandidos, em um Santana Branco, pararam ao lado do casal e começaram a atirar. Pelo menos dez cápsulas foram encontradas perto do corpo. Gustavo morreu na hora. A namorada conseguiu correr na hora dos disparos.
Homem é assassinado em plena luz do dia em Itapoã
Gustavo Medane já havia sido preso, respondia por um duplo homicídio, e estava em liberdade.
Com informações de Victor Muniz.

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