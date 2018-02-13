Homem é assassinado em plena luz do dia em Itapoã

Vítima é socorrida em Itapoã Crédito: Luiz Cláudio Vieira/Internauta

Um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (13) no bairro Itapoã, em Vila Velha, perto do condomínio Plano 100. De acordo com o que a Polícia Militar já apurou, a vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Medane, de 24 anos, morador do bairro.

Ele estava passando pela Rua Alexandre Martins com a namorada quando dois bandidos, em um Santana Branco, pararam ao lado do casal e começaram a atirar. Pelo menos dez cápsulas foram encontradas perto do corpo. Gustavo morreu na hora. A namorada conseguiu correr na hora dos disparos.

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Gustavo Medane já havia sido preso, respondia por um duplo homicídio, e estava em liberdade.