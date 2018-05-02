Homem é assassinado e corpo é jogado em estrada de Cachoeiro

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (01) em uma estrada rural na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu em outro local na noite anterior.
A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que, na noite da última segunda-feira (30), três homens colocaram o corpo de uma vítima no porta malas de um automóvel Monza, vermelho, de quatro portas, e ainda que teriam se desfeito do corpo entre Morro Grande e Monte Líbano. Esse fato teria acontecido no bairro Coramara.
O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. A perícia encontrou sete perfurações por arma de fogo no corpo da vítima, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.