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Violência

Homem é assassinado e corpo é jogado em estrada de Cachoeiro

Perícia encontrou sete perfurações por arma de fogo no corpo da vítima

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:10
Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (01) em uma estrada rural na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu em outro local na noite anterior.
A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que, na noite da última segunda-feira (30), três homens colocaram o corpo de uma vítima no porta malas de um automóvel Monza, vermelho, de quatro portas, e ainda que teriam se desfeito do corpo entre Morro Grande e Monte Líbano. Esse fato teria acontecido no bairro Coramara.
O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. A perícia encontrou sete perfurações por arma de fogo no corpo da vítima, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.

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