Homem é assassinado dentro de oficina mecânica em Pancas

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Um homem de 35 anos morreu após ser baleado dentro de uma oficina mecânica em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Anderson Souza.

O homem foi socorrido por policiais militares e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a Polícia Militar, no momento em que o crime ocorreu Souza estava conversando com o dono do estabelecimento e foi surpreendido por dois criminosos que chegaram perguntando por um produto e, em seguida, houve os disparos. Os bandidos fugiram em um carro branco.

Segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso ainda está sob investigação da Delegacia de Polícia de Pancas. Até o momento em que este texto foi publicado, nenhum suspeito havia sido detido. Outras informações não foram repassadas pela polícia para que a apuração dos fatos seja preservada.