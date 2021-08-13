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Noroeste do ES

Homem é assassinado dentro de oficina mecânica em Pancas

Identificado como Anderson Souza, ele foi socorrido por policiais militares e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:42

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 ago 2021 às 18:42
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem de 35 anos morreu após ser baleado dentro de uma oficina mecânica em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Anderson Souza.
O homem foi socorrido por policiais militares e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a Polícia Militar, no momento em que o crime ocorreu Souza estava conversando com o dono do estabelecimento e foi surpreendido por dois criminosos que chegaram perguntando por um produto e, em seguida, houve os disparos. Os bandidos fugiram em um carro branco.
Segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso ainda está sob investigação da Delegacia de Polícia de Pancas. Até o momento em que este texto foi publicado, nenhum suspeito havia sido detido. Outras informações não foram repassadas pela polícia para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares.

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