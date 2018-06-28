Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Homem é assassinado dentro de condomínio em Cachoeiro de Itapemirim

A motivação do crime ainda é desconhecida; assassino está foragido

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:55
Residencial Esperança, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no Condomínio Esperança, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime, na manhã desta quinta-feira (28), deixou os moradores assustados. O autor dos disparos fugiu.
Segundo informações da Polícia Militar, eram 10h quando Welber Silvares Barbosa foi alvejado por quatro tiros, no bloco sete do conjunto habitacional. Ele chegou a ser socorrido por populares até a Unidade de Pronto Atendimento, que fica no mesmo bairro, mas chegou ao local sem vida.
No local, a polícia encontrou cápsulas de calibre .9 milímetros. O serviço de perícia foi acionado e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime ainda é desconhecida e até o momento ninguém foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados