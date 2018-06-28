Homem é assassinado dentro de condomínio em Cachoeiro de Itapemirim

Residencial Esperança, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no Condomínio Esperança, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime, na manhã desta quinta-feira (28), deixou os moradores assustados. O autor dos disparos fugiu.

Segundo informações da Polícia Militar, eram 10h quando Welber Silvares Barbosa foi alvejado por quatro tiros, no bloco sete do conjunto habitacional. Ele chegou a ser socorrido por populares até a Unidade de Pronto Atendimento, que fica no mesmo bairro, mas chegou ao local sem vida.