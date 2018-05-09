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Violência

Homem é assassinado dentro de carro em Vila Velha

Populares disseram ter visto uma criança dentro do carro no momento em que Tiago Rocha Rosário, 33 anos, foi baleado, mas ela não se feriu no atentado

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 16:30
Tiago Rocha Rosário, 33 anos, foi baleado dentro de carro no bairro 1º de Maio Crédito: Victor Muniz
Um homem que havia acabado de estacionar um Fiat Linea que dirigia na Rua Sebastião Inácio da Silva, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, foi baleado na cabeça, ainda dentro do carro, pelo carona de outro veículo, que emparelhou junto ao Linea e fez o disparo. 
Tiago Rocha Rosário, 33 anos, chegou a ser socorrido por populares para o Hospital Evangélico, no mesmo município, mas já chegou sem vida. À Polícia Militar, populares disseram ter visto uma criança dentro do carro no momento em que Tiago foi baleado, mas ela não se feriu no atentado. 

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