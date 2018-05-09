Homem é assassinado dentro de carro em Vila Velha

Um homem que havia acabado de estacionar um Fiat Linea que dirigia na Rua Sebastião Inácio da Silva, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, foi baleado na cabeça, ainda dentro do carro, pelo carona de outro veículo, que emparelhou junto ao Linea e fez o disparo.

Tiago Rocha Rosário, 33 anos, chegou a ser socorrido por populares para o Hospital Evangélico, no mesmo município, mas já chegou sem vida. À Polícia Militar, populares disseram ter visto uma criança dentro do carro no momento em que Tiago foi baleado, mas ela não se feriu no atentado.