Homem é assassinado com vários tiros em Vila Velha

Um homem foi assassinado a tiros próximo a um colégio na Rua Mourisco, na Glória, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima é Marcos Alessandro Alves Pessoa, de 36 anos. A Polícia Militar foi acionada após moradores escutarem tiros na região. Nenhum suspeito foi encontrado e também não há conhecimento sobre a motivação do crime.