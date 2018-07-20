Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é assassinado com vários tiros em Vila Velha

A Polícia Militar foi acionada após moradores escutarem tiros na região. Marcos Alessandro Alves Pessoa tinha 36 anos

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 13:38
Rua Mourisco, na Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Streat View
Um homem foi assassinado a tiros próximo a um colégio na Rua Mourisco, na Glória, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima é Marcos Alessandro Alves Pessoa, de 36 anos. A Polícia Militar foi acionada após moradores escutarem tiros na região. Nenhum suspeito foi encontrado e também não há conhecimento sobre a motivação do crime.
De acordo com testemunhas, após ouvir os disparos, Marcos foi visto caído no chão próximo a uma moto e um carro branco, que seguiu no sentido Aribiri, Vila Velha.
O Samu também foi acionado, mas Marcos morreu no local. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados