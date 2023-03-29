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Bairro Shell

Homem é assassinado com cinco tiros em Linhares

Williams Alves Barrozo chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas morreu após dar entrada na unidade; polícia investiga o crime

Publicado em 29 de Março de 2023 às 13:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mar 2023 às 13:29
16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um homem foi morto a tiros no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, Williams Alves Barrozo, que não teve a idade divulgada, foi atingido por cinco disparos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.
Uma testemunha relatou para a PM que o homem foi atingido por tiros, mas não soube informar o que teria acontecido, nem quem seria o autor ou a motivação do crime. Os policiais foram até o hospital para obter informações sobre o caso.
Em contato com socorristas da ambulância, os policiais foram informados que Williams sofreu disparos na testa, no pescoço, na virilha e dois no peito, mas que estaria com os sinais vitais estabilizados. Os profissionais disseram que ele seria transferido para algum hospital de referência da região, mas não relataram qual seria.
O óbito foi confirmado depois do término da ocorrência feita pela PM. Williams morreu no hospital onde estava internado. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.

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