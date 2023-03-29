Homem é assassinado com cinco tiros em Linhares

Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um homem foi morto a tiros no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, Williams Alves Barrozo, que não teve a idade divulgada, foi atingido por cinco disparos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou para a PM que o homem foi atingido por tiros, mas não soube informar o que teria acontecido, nem quem seria o autor ou a motivação do crime. Os policiais foram até o hospital para obter informações sobre o caso.

Em contato com socorristas da ambulância, os policiais foram informados que Williams sofreu disparos na testa, no pescoço, na virilha e dois no peito, mas que estaria com os sinais vitais estabilizados. Os profissionais disseram que ele seria transferido para algum hospital de referência da região, mas não relataram qual seria.

O óbito foi confirmado depois do término da ocorrência feita pela PM. Williams morreu no hospital onde estava internado. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.