Casal e filha de 10 anos são sequestrados e levados a canavial em Linhares

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares Crédito: Heber Tomaz

Um homem, uma mulher e a filha deles, de 10 anos, foram sequestrados no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (25). Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas por três homens armados em um carro do casal até um canavial no bairro Santa Cruz, no mesmo município, onde foram amarradas. Em uma desatenção dos criminosos, a família conseguiu escapar.

A criança fugiu para um lado e foi socorrida por uma moradora do bairro, que a levou até a Delegacia Regional de Linhares. Os pais foram localizados na região do residencial Jocafe 2 e levados pela Polícia Militar até a delegacia, onde encontraram a filha. O carro das vítimas, um Chevrolet Corsa vermelho, foi roubado. A PM realizou buscas na região, mas não encontrou os suspeitos, nem o veículo. Os detalhes de como a família foi abordada e sequestrada não foram divulgados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência de extorsão mediante sequestro. A família foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer exame de corpo de delito.