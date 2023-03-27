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Crime

Casal e filha de 10 anos são sequestrados e levados a canavial em Linhares

Caso aconteceu na noite do último sábado (25); criança conseguiu fugir por um lado e os pais correram para outro após uma desatenção dos criminosos

Publicado em 27 de Março de 2023 às 14:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 mar 2023 às 14:10
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares Crédito: Heber Tomaz
Um homem, uma mulher e a filha deles, de 10 anos, foram sequestrados no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (25). Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas por três homens armados em um carro do casal até um canavial no bairro Santa Cruz, no mesmo município, onde foram amarradas. Em uma desatenção dos criminosos, a família conseguiu escapar.
A criança fugiu para um lado e foi socorrida por uma moradora do bairro, que a levou até a Delegacia Regional de Linhares. Os pais foram localizados na região do residencial Jocafe 2 e levados pela Polícia Militar até a delegacia, onde encontraram a filha. O carro das vítimas, um Chevrolet Corsa vermelho, foi roubado. A PM realizou buscas na região, mas não encontrou os suspeitos, nem o veículo. Os detalhes de como a família foi abordada e sequestrada não foram divulgados.
Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência de extorsão mediante sequestro. A família foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer exame de corpo de delito.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido. “A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a PC.

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