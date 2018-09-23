Homem é assassinado com 13 tiros em bar de Sooretama

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato

Um homem de 33 anos foi assassinado com 13 tiros em um bar de Sooretama , no Norte do Estado. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (23). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que uma Kombi, de cor branca, parou em frente ao bar, localizado no bairro Salvador, onde três suspeitos desembarcaram.

Logo depois, um outro suspeito encapuzado, e que estava armado, saiu de um matagal e entrou no estabelecimento efetuando vários disparos contra a vítima, identificada como Mauro Pereira Martins.

Logo em seguida, o criminoso fugiu do local em direção ao matagal de onde havia saído e a Kombi com os suspeitos foram embora do local. Testemunha disseram que os ocupantes da Kombi pareciam fazer uma escolta ao atirador.

Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância, mas os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida no momento do atendimento.

A perícia da Polícia Civil foi ao local e informou que foram encontradas 15 cápsulas deflagradas de pistola calibre 380, sendo que a vítima foi atingida por 13 tiros. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A rua onde o crime aconteceu possui sistema de videomonitoramento, que poderá ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. A delegacia de Sooretama irá investigar o caso.