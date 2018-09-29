Homem é assassinado após discussão dentro de bar em Cachoeiro

Um homem de 36 anos foi assassinado a tiros, na madrugada deste sábado (29), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Várias capsulas foram apreendidas no local. Os autores do crime ainda não foram identificados.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Jonathan Nascimento Gonçalves estava em um bar, na Rua Papa João XXIII, quando teve um desentendimento com os assassinos e foi alvejado por diversos disparos. Ele morreu na hora.

A motivação da discussão ainda é desconhecida. Mas, segundo o boletim de ocorrência, Jonathan estava com um mandado de prisão em aberto por roubo.

A perícia esteve no local, recolheu sete cápsulas calibre 9 mm, mas não informou quantos tiros atingiram a vítima. O corpo de Jonathan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.