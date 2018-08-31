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Violência

Homem é assassinado ao voltar de consulta médica em Itapemirim

Elvis Gomes Perim, de 35 anos, estava de moto quando foi alvejado

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 18:00
Um homem de 35 anos morreu a tiros na manhã desta sexta-feira (31) em Itaoca, Itapemirim, no Litoral Sul do Estado.  Elvis Gomes Perim, de 35 anos, estava de moto quando foi alvejado por dois disparos. Ele voltava de uma consulta médica.
Segundo o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, o crime aconteceu na Rua Valentina Rosa de Oliveira, Itaóca, por volta das 10h30. A moto em que a vítima estava era emprestada e foi deixada no local. O atirador ainda não foi identificado e detido pela polícia. A vítima foi socorrida até o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu.
Elvis Gomes Perim voltava de uma consulta médica, com suspeita de dengue. Ele era egresso do sistema penitenciário havia cerca de seis meses. A investigação apurou que ele estaria em dívida com antigos parceiros, segundo o delegado, que investiga o caso como execução.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

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