Homem é assassinado ao voltar de consulta médica em Cariacica

João Batista Moreira Júnior Crédito: Reprodução

Um homem de 46 anos morreu com cinco tiros no rosto, quando voltava de uma consulta médica e seguia para a residência, no bairro Dom Bosco, Cariacica , na manhã deste sábado (15).

De acordo com a polícia, João Batista Moreira Júnior trabalhava como vigilante, mas estaria envolvido com agiotagem e recebia ameaças de morte.

Segundo a família, as ameaças contra o vigilante ocorriam pelo celular. O aparelho foi apreendido e vai passar por perícia.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informam que o crime ocorreu por volta de 8h30. João trafegava em um Siena de cor cinza na Travessa Padre Anchieta, voltando de uma consulta e bem perto de casa, quando foi emparelhado por bandidos em um Fiat Uno branco com rodas vermelhas. De dentro do carro, ainda em movimento, o atirador fez a execução.

O vigilante morreu na hora.

FAMÍLIA NEGA AGIOTAGEM

À tarde, a reportagem conversou por telefone com uma cunhada de João Batista. Ainda com medo, ela preferiu não se identificar, mas negou que o vigilante atuasse como agiota. Segundo ela, a vítima havia emprestado um cheque para um conhecido, cerca de seis meses atrás, mas foi uma situação pontual.

"Mesmo assim, não acusamos ninguém, não sabemos se foi por causa disso. Uma vez ele cobrou essa dívida e essa pessoa o ameaçou, mas já faz uns cinco ou seis meses. Na época, foi feito um boletim de ocorrência, porque chegaram a jogar um paralelepípedo no carro dele", afirmou.

Ainda de acordo com a cunhada de João Batista, toda a vizinhança do bairro está abalada e sem entender o motivo da morte.

"Todo mundo por aqui o conhecia. Ele era uma pessoa muito boa e prestativa. Qualquer um que chegasse para ele e ele pudesse ajudar, ele fazia. Agora, estamos mais preocupados em dar apoio à minha irmã e ao meu sobrinho", disse.

O velório será na Igreja Maranata do bairro Dom Bosco, que fica perto do local do crime. Já o enterro está previsto para este domingo, mas ainda sem horário confirmado. João Batista era casado havia mais de 20 anos e deixa um filho de 19 anos.