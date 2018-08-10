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Vitória

Homem é assassinado a tiros no Centro de Vitória

Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu pouco antes das 6h. Foram ouvidos cerca de seis a sete tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 10:36

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 10:36

Um homem foi assassinado a tiros em frente à Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), no Centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (10).
O crime aconteceu pouco antes das 6h. O porteiro da faculdade contou que o vigilante, que se preparava para deixar o plantão, estava no banheiro quando ouviu os tiros. Ele saiu correndo para ver o que era e notou a vitima caída na rua. Em seguida, acionou a Polícia Militar.
A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima, ainda sem identificação, foi morta com três tiros, sendo um nas costas e um em cada braço. A polícia encontrou com o homem um pino de cocaína e material para embalo de droga.
Homem é assassinado a tiros no Centro de Vitória
 

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