Homem é assassinado a tiros em Jaguaré, no Norte do ES

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros em Jaguaré , Região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (9). O corpo de Juarez Franskoviaki foi encontrado no bairro Novo Tempo.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 3h30 com a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na área externa de um bar fechado. Uma viatura foi até o local indicado, junto com uma equipe de socorro, mas a morte da vítima foi confirmada durante o atendimento.

Populares foram ouvidos pelos policiais, mas ninguém soube falar sobre a autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.

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