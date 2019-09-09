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Crime

Homem é assassinado a tiros em Jaguaré, no Norte do ES

O corpo de Juarez Franskoviaki foi encontrado na área externa de um bar fechado, no bairro Novo Tempo. Caso é investigado pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 08:11

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 08:11

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros em Jaguaré, Região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (9). O corpo de Juarez Franskoviaki foi encontrado no bairro Novo Tempo.
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 3h30 com a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na área externa de um bar fechado. Uma viatura foi até o local indicado, junto com uma equipe de socorro, mas a morte da vítima foi confirmada durante o atendimento.
Populares foram ouvidos pelos policiais, mas ninguém soube falar sobre a autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.
Homem é assassinado a tiros em Jaguaré
Por meio de nota, a Polícia Civil explicou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, segundo a nota da PC.

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