Homem é assassinado a tiros em Jaguaré, no Norte do ES

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 3h30 com a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na área externa de um bar fechado. Uma viatura foi até o local indicado, junto com uma equipe de socorro, mas a morte da vítima foi confirmada durante o atendimento.
Populares foram ouvidos pelos policiais, mas ninguém soube falar sobre a autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.
Homem é assassinado a tiros em Jaguaré
Por meio de nota, a Polícia Civil explicou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, segundo a nota da PC.