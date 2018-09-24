Homem é assassinado a tiros em Cachoeiro

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (23) no bairro Coronel Borges, em
, no Sul do Estado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu.
De acordo com a Polícia Militar, Vagner Papacena Machado foi atingido por três tiros. A perícia acredita que a arma usada no crime seja um revólver. Testemunhas contaram que Vagner estava em uma casa de shows momentos antes do crime e que teria se envolvido em uma discussão, mas o atirador não foi reconhecido.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, não é necessário se identificar.