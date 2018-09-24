Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é assassinado a tiros em Cachoeiro

Vagner Papacena Machado, 30 anos, foi atingido por três tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 15:22

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 15:22

Vagner morreu no local do crime Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (23) no bairro Coronel Borges, em
Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu.
De acordo com a Polícia Militar, Vagner Papacena Machado foi atingido por três tiros. A perícia acredita que a arma usada no crime seja um revólver. Testemunhas contaram que Vagner estava em uma casa de shows momentos antes do crime e que teria se envolvido em uma discussão, mas o atirador não foi reconhecido.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Denúncias podem ser feitas pelo Disque  Denúncia 181, não é necessário se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os detalhes do feminicídio que condenou autor a 27 anos de prisão no ES
Imagem de destaque
Rio Branco joga mal e perde na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Vitória perde para o Tombense em casa na estreia da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados