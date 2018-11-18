Homem é assassinado a tiros em Bela Aurora, Cariacica

Uma ambulância do Samu foi acionada mas, quando os socorristas chegaram, a vítima já havia morrido Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros, por volta das 14h30 deste sábado (17), na Rua Ponto Alto, bairro Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi identificada como Tom Roger Correia.

De acordo com informações de testemunhas, o rapaz estaria em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na parte baixa da via.

Neste momento, dois homens chegaram e o abordaram. Tom correu e tentou escapar, subindo a ladeira, momento em que levou três tiros, sendo dois nas costas e um na nuca.

A vítima caiu no chão e os criminosos fugiram a pé. Uma ambulância do Samu foi acionada mas, quando os socorristas chegaram, ele já havia morrido.

A equipe de Perícia da Polícia Civil e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e realizaram as investigações iniciais.