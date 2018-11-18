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Violência

Homem é assassinado a tiros em Bela Aurora, Cariacica

Tom Roger Correia, 27 anos, correu e tentou escapar, mas levou três tiros

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 21:14
Uma ambulância do Samu foi acionada mas, quando os socorristas chegaram, a vítima já havia morrido Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros, por volta das 14h30 deste sábado (17), na Rua Ponto Alto, bairro Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi identificada como Tom Roger Correia.
De acordo com informações de testemunhas, o rapaz estaria em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na parte baixa da via.
> Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Cachoeiro
Neste momento, dois homens chegaram e o abordaram. Tom correu e tentou escapar, subindo a ladeira, momento em que levou três tiros, sendo dois nas costas e um na nuca.
A vítima caiu no chão e os criminosos fugiram a pé. Uma ambulância do Samu foi acionada mas, quando os socorristas chegaram, ele já havia morrido.
> Homem é morto com mais de 20 tiros em Vila Velha
A equipe de Perícia da Polícia Civil e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e realizaram as investigações iniciais.
No bolso de Tom, os policiais encontraram dinheiro em notas pequenas. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica.

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