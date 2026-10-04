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Violência

Homem é assassinado a tiros em avenida de Flexal II, em Cariacica

Diony Marques Pinto, de 37 anos, foi encontrado caída em Flexal II; PM informou que carregador com munições e rádio comunicador estavam com a vítima

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 09:48

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 out 2026 às 09:48
Homicídio registrado na noite de sábado (3) no bairro Flexal II, em Cariacica
Homicídio ocorreu na noite de sábado (3), no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite de sábado (3), no bairro  Flexal II, Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, Diony Marques Pinto foi encontrado caído na Avenida Nossa Senhora da Penha.


A PM informou que foram encontrados com a vítima um carregador com 12 munições intactas de calibre 9 mm e um rádio comunicador. Os objetos foram recolhidos pela Polícia Civil.


Ainda segundo a Polícia Militar, até o término da perícia, nenhum familiar ou conhecido da vítima havia comparecido ao local. Não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares.

Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181.

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