AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

TSE contabiliza 1,431 milhão de justificativas

Eleitores têm até 17h para justificar sem documentação; quem não apresentar o pedido neste domingo, precisará comprovar a ausência para a Justiça Eleitoral

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 10:40

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

04 out 2026 às 10:40

O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 1.430.963 de pessoas tinham justificado seus votos às 9h30 deste domingo. O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.

Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Direitos autorais: Senado Federal do Brasil
Justificativa pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais ou no aplicativo e-Título Geraldo Magela/Agência Senado

O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.

O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.

Leia Mais

Jovens de 16 e 18 anos votam pela primeira vez no ES: “Expectativa boa”

Idosos marcam presença nas urnas do ES mesmo sem obrigação de votar

Ricardo Ferraço vota em Vitória e diz estar otimista e confiante no 1º turno

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Voto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renan Santos (Missão) vota em Vila Friburgo, São Paulo
Imagem de destaque
Solicitou voto em trânsito? Saiba como verificar onde votar
Carro destrói fachada de restaurante em Vila Velha e motorista foge
Carro destrói fachada de franguinho em Vila Velha e motorista foge

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados