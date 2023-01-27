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Ninguém preso

Homem é assassinado a tiros e outros dois ficam feridos em Viana

Crime aconteceu no bairro Universal, na noite dessa quinta-feira (26); entre as vítimas está um adolescente de apenas 15 anos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 jan 2023 às 11:16

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 11:16

Um homem foi morto e dois foram baleados na noite dessa quinta-feira (26), no bairro Universal, em Viana. Segundo familiares, a vítima que perdeu a vida tinha acabado de sair de casa, quando os tiros foram dados. Ao saírem do imóvel, os parentes o encontraram caído na calçada de outra residência.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de fogo em uma região conhecida como "Caixa d’água". No local, os policiais encontraram um indivíduo caído no chão, já sem vida. A irmã e a cunhada da vítima disseram que o homem havia deixado as duas em casa pouco antes.
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Por volta das 22h59, elas ouviram tiros e, ao sair da residência, viram ele caído. Elas não souberam dizer quem teria efetuado os disparos. Na calçada, havia marcas de sangue, indicando que alguém saiu ferido da garagem. Contudo, inicialmente, nenhuma outra vítima foi localizada.
Mais tarde, os policiais receberam a informação de que um adolescente, de apenas 15 anos, havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana, baleado. Outro homem, de 29 anos, deu entrada no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, também vítima dos disparos.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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