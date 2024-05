Homem é assassinado a tiros às margens de estrada em Linhares

Vilson Alves dos Santos, de 29 anos, foi morto na noite de terça-feira (7); à PM, testemunhas contaram que autores dos disparos fugiram em uma moto vermelha

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros às margens da estrada de acesso à comunidade de Jataipeba, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7). A vítima foi identificada como Vilson Alves dos Santos, e, segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os autores dos disparos estariam em uma moto vermelha e fugiram do local logo depois.