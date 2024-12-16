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Violência

Homem é assassinado a tiros após sair de bar em Colatina

Suspeitos dispararam contra Rômulo Machado Dutra, de 36 anos, quando ele entrava no carro com a companheira. Crime ocorreu na noite desse domingo (15)

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 14:40

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

16 dez 2024 às 14:40
Rômulo Machado Dutra, 36 anos
Rômulo Machado Dutra, 36 anos, morreu atingido por disparos ao sair de um bar em Colatina Crédito: Redes sociais
Um homem de 36 anos, identificado pela Polícia Militar como Rômulo Machado Dutra, foi assassinado a tiros na noite de domingo (15), em frente a um bar no bairro Gordiano Guimarães, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Samu confirmou a morte da vítima no local. Aos policiais, a companheira da vítima disse que os dois chegaram ao estabelecimento naquela tarde. Já à noite, quando saíram de lá, foram para o carro deles que estava parado no acostamento da rodovia.
Segundo ela, assim que entraram no automóvel, ela ouviu o barulho dos disparos, que atingiram o companheiro. A vítima saiu do carro, correu em direção ao bar e caiu próximo ao portão da garagem. A mulher não soube informar as características dos possíveis suspeitos.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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