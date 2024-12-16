Homem é assassinado a tiros após sair de bar em Colatina

Rômulo Machado Dutra, 36 anos, morreu atingido por disparos ao sair de um bar em Colatina Crédito: Redes sociais

Um homem de 36 anos, identificado pela Polícia Militar como Rômulo Machado Dutra, foi assassinado a tiros na noite de domingo (15), em frente a um bar no bairro Gordiano Guimarães, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Samu confirmou a morte da vítima no local. Aos policiais, a companheira da vítima disse que os dois chegaram ao estabelecimento naquela tarde. Já à noite, quando saíram de lá, foram para o carro deles que estava parado no acostamento da rodovia.

Segundo ela, assim que entraram no automóvel, ela ouviu o barulho dos disparos, que atingiram o companheiro. A vítima saiu do carro, correu em direção ao bar e caiu próximo ao portão da garagem. A mulher não soube informar as características dos possíveis suspeitos.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.