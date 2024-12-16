Alertas de chuva forte, ventos de até 100km/h e risco de granizo no ES

Atualização
Alerta laranja
Nas localidades que abrangem o alerta laranja deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. [Veja aqui como se mede chuva]
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Alerta amarelo
Este aviso meteorológico é válido para todo o Espírito Santo. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.