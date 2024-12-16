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Alertas de chuva forte, ventos de até 100km/h e risco de granizo no ES

Avisos meteorológicos foram emitidos pelo Inmet: um vale para todo o território capixaba, e o outro para a região Sul

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 12:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 dez 2024 às 12:49

Atualização

17/12/2024 - 12:25
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo: o de cor amarela — o menor na escala de risco — abrange todo o território capixaba e vale até a manhã de terça-feira (17); o segundo, de cor laranja — de risco intermediário — é válido para a região Sul capixaba até as 22 horas desta segunda-feira (16). 
No domingo (15), A Gazeta já havia adiantado que a chegada de uma frente fria traria pancadas de chuva em boa parte do Estado,  segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Alerta laranja

Nas localidades que abrangem o alerta laranja deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. [Veja aqui como se mede chuva]

CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. São José do Calçado
  32. Vargem Alta
  33. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

Este aviso meteorológico é válido para todo o Espírito Santo. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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