Alertas de chuva forte, ventos de até 100km/h e risco de granizo no ES

Nas localidades que abrangem o alerta laranja deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. [Veja aqui como se mede chuva]