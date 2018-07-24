Homem é assassinado a caminho do trabalho em Viana

Antônio foi assassinado na calçada, perto de onde trabalhava, logo após descer do ônibus Crédito: Bernardo Coutinho

Um homem foi assassinado a caminho do trabalho, às margens da BR 101, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, no início da manhã desta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, Antônio Campelo Sodré, que teria 39 anos, desceu do ônibus, por volta das 6 horas, e seguia pro trabalho numa fábrica de tintas que fica próximo do local de onde foi morto.

Ele caminhava na calçada quando foi surpreendido por dois homens que já chegaram atirando. No corpo da vítima a Perícia Criminal encontrou 14 perfurações nas regiões da cabeça, barriga e quadril.

Após matar a vítima, os homens fugiram correndo no sentido Cariacica e entraram em um carro que estava estacionado num posto de gasolina cerca de 20 metros do local do crime.

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