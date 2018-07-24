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Morto a tiros

Homem é assassinado a caminho do trabalho em Viana

Antônio Campelo Sodré foi morto a tiros às margens da BR 101 após descer de um ônibus

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 10:54
Antônio foi assassinado na calçada, perto de onde trabalhava, logo após descer do ônibus Crédito: Bernardo Coutinho
Um homem foi assassinado a caminho do trabalho, às margens da BR 101, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, no início da manhã desta terça-feira (24).
De acordo com a Polícia Civil,  Antônio Campelo Sodré, que teria 39 anos, desceu do ônibus, por volta das 6 horas, e seguia pro trabalho numa fábrica de tintas que fica próximo do local de onde foi morto.
Ele caminhava na calçada quando foi surpreendido por dois homens que já chegaram atirando. No corpo da vítima a Perícia Criminal encontrou 14 perfurações nas regiões da cabeça, barriga e quadril.
Após matar a vítima, os homens fugiram correndo no sentido Cariacica e entraram em um carro que estava estacionado num posto de gasolina cerca de 20 metros do local do crime.
Homem é assassinado a caminho do trabalho em Viana
Com informações de Mayra Bandeira

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