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Violência

Homem é amarrado, vendado e assassinado em Viana

Vítima, que teve a garganta cortada, ainda levou um tiro na região do peito. A DCCV de Viana irá investigar o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 13:11

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 13:11

Homem foi encontrado morto no bairro Campo Verde, em Viana, nesta quarta-feira (18) Crédito: Mayra Bandeira
Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas e com os olhos vendados em um matagal próximo a uma ponte no bairro Campo Verde, em Viana, na manhã desta quarta-feira (18). A vítima apresentava um corte da garganta, um tiro no peito e sinais de agressão. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o homem, ainda não identificado, teria entre 35 e 40 anos.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sem documentos e os moradores da região afirmam não conhecê-la. De acordo com a PM, pelos sinais no corpo, o homem tentou se defender antes de ser morto.
Na cintura da vítima os policiais encontraram um cachimbo de craque. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Viana.
Homem foi encontrado morto no bairro Campo Verde, em Viana, nesta quarta-feira (18) Crédito: Mayra Bandeira
ARIBIRI
Duas pessoas foram vistas espancando um homem até a morte na rua Alfa, em Aribiri, Vila Velha, por volta das 6h30 de ontem. Moradores afirmam que a vítima era conhecida no bairro e tinha problemas psicológicos.
De acordo com moradores da região, a vítima estaria correndo desde a praça de Aribiri e caiu na rua Alfa, que não tem saída. Neste momento, dois homens teriam espancado ela até a morte.
A vítima não estava com documentos e permanece sem identificação.
Com informações de Mayra Bandeira

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