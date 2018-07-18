Homem é amarrado, vendado e assassinado em Viana

Homem foi encontrado morto no bairro Campo Verde, em Viana, nesta quarta-feira (18) Crédito: Mayra Bandeira

Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas e com os olhos vendados em um matagal próximo a uma ponte no bairro Campo Verde, em Viana, na manhã desta quarta-feira (18). A vítima apresentava um corte da garganta, um tiro no peito e sinais de agressão. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o homem, ainda não identificado, teria entre 35 e 40 anos.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sem documentos e os moradores da região afirmam não conhecê-la. De acordo com a PM, pelos sinais no corpo, o homem tentou se defender antes de ser morto.

Na cintura da vítima os policiais encontraram um cachimbo de craque. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Viana.

Homem foi encontrado morto no bairro Campo Verde, em Viana, nesta quarta-feira (18) Crédito: Mayra Bandeira

ARIBIRI

Duas pessoas foram vistas espancando um homem até a morte na rua Alfa, em Aribiri, Vila Velha, por volta das 6h30 de ontem. Moradores afirmam que a vítima era conhecida no bairro e tinha problemas psicológicos.

De acordo com moradores da região, a vítima estaria correndo desde a praça de Aribiri e caiu na rua Alfa, que não tem saída. Neste momento, dois homens teriam espancado ela até a morte.

A vítima não estava com documentos e permanece sem identificação.