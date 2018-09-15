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Bandidos encapuzados

Homem é agredido por bandidos durante assalto em Guarapari

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (15), no bairro Sol Nascente, em Guarapari; o homem foi atingido por coronhadas na cabeça e no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 13:46

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 13:46

Crédito: Edson Chagas
Um homem foi agredido por três bandidos encapuzados após negar a chave de um cofre, na madrugada deste sábado (15), no bairro Sol Nascente, em Guarapari. Ele foi atingido por coronhadas na cabeça e no rosto. 
De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 4h20, quando o trio invadiu a casa da vítima e pediu a chave do cofre. O homem reagiu à tentativa de assalto e foi agredido pelos criminosos. Em depoimento à polícia, a vítima disse que os bandidos chegaram a atirar. Diante do desespero, ele chegou a puxar o capuz de um dos bandidos. O homem, no entanto,  não foi atingido.
Os assaltantes acabaram fugindo apenas com um cordão de ouro. O revólver, calibre 22, usado para a agressão foi deixado no local. A arma foi apreendida e o homem foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. Segundo a PM, os criminosos não foram localizados. 
> Jovem é encontrado morto com 6 tiros na Serra
 

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