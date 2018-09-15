Homem é agredido por bandidos durante assalto em Guarapari

De acordo com a, era por volta das 4h20, quando o trio invadiu a casa da vítima e pediu a chave do cofre. O homem reagiu à tentativa de assalto e foi agredido pelos criminosos. Em depoimento à, a vítima disse que os bandidos chegaram a atirar. Diante do desespero, ele chegou a puxar o capuz de um dos bandidos. O homem, no entanto, não foi atingido.