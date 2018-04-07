Homem é agredido e esfaqueado pela vizinha em Jaguaré

Uma briga entre vizinhos terminou com um dos envolvidos agredido e esfaqueado no distrito de Barra Seca, em Jaguaré, Norte do Estado. O homem recebeu dois golpes de facão, em uma das mãos e na cabeça. Uma mulher, suspeita do crime, foi detida.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, o ferido contou que, após uma discussão com a vizinha, ela o agrediu com um cabo de vassoura e, logo após, apossou-se do facão e desferiu os golpes. A vítima foi socorrida com vida pela ambulância do município para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

A acusada foi localizada em casa e confessou o crime à PM. Ela alegou que o vizinho a perturbava todos os dias e que, naquele dia, quando varria a frente da sua casa, o homem começou a difamá-la. A acusada contou ainda que usou a vassoura que estava nas mãos para se defender de uma possível agressão física. Disse também que, logo após, usou o facão que pegou dentro de casa.