Homem é acusado de tentar matar filho e agredir companheira no ES

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem contou que se relaciona com o suspeito há três anos e que tem um filho de 2 meses com ele Crédito: Pixabay

Um homem de 28 anos é suspeito de ameaçar matar o filho de apenas 2 meses e ainda agredir a mulher, de 22 anos, com um pedaço de madeira, uma chave de fenda e também uma faca. O caso aconteceu na noite deste sábado (27), em Rio Bananal, região Norte do Estado. No entanto, a vítima teria sido mantida em cárcere privado durante a madrugada de domingo (28), enquanto o acusado continuava as agressões, e só conseguiu fugir pela manhã, quando ele dormiu.

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem contou que se relaciona com o suspeito há três anos e que tem um filho de 2 meses com ele. Na noite de sábado, por volta das 23 horas, seu companheiro teria consumido drogas e, quando chegou à residência onde moram, pegou uma faca e disse que mataria a criança. Temendo pela vida do bebê, a vítima o pegou no colo e, neste momento, começou a ser agredida pelo marido com um pedaço de madeira.

Depois, o acusado teria cortado o ombro direito da mulher com uma faca e ainda usado uma chave de fenda para ferir a jovem. Ainda segundo a PM, as agressões continuaram por toda a madrugada e a vítima teria sido mantida em cárcere privado. Ela fugiu por volta das 7 horas de domingo, quando o companheiro dormiu.

FUGA

Com a ajuda de uma parente, a jovem foi para um hospital do município com diversas escoriações e ferimentos pelo corpo. Depois de ouvir a vítima, os policiais estiveram na residência do casal e encontraram o homem dormindo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, junto com os materiais usados na agressão.

Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi atuado por tentativa de homicídio e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).